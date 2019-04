O noua editie - dialog BZI LIVE proaspata cu unul dintre membrii echipei Universitatii Cuza din Iasi care-i pregateste pe studentii - olimpici internationali la Matematica si Informatica - GALERIE FOTO, VIDEO

Corina Forascu BZI LIVE 4 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); • Luni, 1 aprilie 2019, incepand cu ora 15.00, a fost programata o noua editie BZI LIVE proaspata, consistenta, riguroasa si de maximum interes pentru comunitatea locala si nationala! • Emisiunea - dialog a avut-o in prim-plan pe conf. univ. dr. Corina Forascu - profesor asociat al Facultatii de Informatica din cadrul Universitatii Alexandru Ioan Cuza - UAIC din Iasi • De precizat ca aceasta face parte din echipa care, de un deceniu, coordoneaza lotul de studenti - olimpici internationali pe zona Matematicii si Informaticii • Om de echipa, domnia sa alaturi de colegi - universitari, printre care se numara si Florin Iacob sau Adrian Zalinescu reuseste an de an sa creeze em ...