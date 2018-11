O noua editie proaspata in lumina reflectoarelor studioului BZI LIVE, din seria "OAMENI de VALOARE ai CETATII"! Invitat este unul dintre dascalii de marca ai Iasului - prof. Liviu Burlec de la Colegiul National Emil Racovita - LIVE VIDEO

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Miercuri, 21 noiembrie 2018, incepand cu ora 15.00 este programata o noua editie proaspata, riguroasa, incisiva si incitanta in lumina reflectoarelor Studioului BZI LIVE din seria "OAMENI de VALOARE ai CETATII". Invitat este unul dintre dascalii de marca ai Iasului - longevivul, hatrul si rigurosul profesor de Istorie Liviu Burlec de la Colegiul National Emil Racovita! Acesta are o activitate importanta si consistenta de 42 ani la catedra, toti la Racovita! De-a lungul deceniilor, acesta a indrumat si introdus zeci de generatii in universul fascinant al Muzei Clio, cu pasiune, dedicatie si profesionalism! Acesta face parte din galeria marilor oameni ai Scolii Iesene! Emisiunea - dialog BZI LIVE alaturi de domnia sa va ...