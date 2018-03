O noua eliminare la Indian Wells! Cu cine se va duela Simona Halep in semifinale

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); O noua eliminare neasteptata la Indian Wells! Karolina Pliskova, nr. 5 WTA, a fost eliminata, joi, de Naomi Osaka, nr. 44 WTA, astfel ca Simona Halep se va duela din nou cu japoneza, in semifinalele turneului din California, la nici doua luni dupa ce a invins-o in optimile de finala de la Australian Open. Pliskova n-a avut nicio sansa in fata lui Osaka. Japoneza a castigat in doua seturi, 6-2, 6-3, dupa doar o ora si 19 minute. Anul trecut, Simona Halep si Naomi Osaka se intalneau in turneul de la Miami, in turul al doilea, cand sportiva romana a reusit eliminarea japonezei. Dintre cele sapte foste campioane care au luat startul la Indian Wells in 2018, Simona Halep este singura care a ramas in cursa. Ea va ramane nr.1 mondia ...