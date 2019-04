O noua etapa a proiectului ERASMUS+ For open future school, coordonat de Școala Gimnaziala Viceamiral Ioan Murgescu din Valu lui Traian

Proiectul ERASMUS+ „For open future school” se desfăşoară în perioada 01.09.2017 – 31.08.2019, sub forma unui parteneriat strategic întrecoordonatoare, și SOU Sv. Paisii Hilendarski,Kresna, Bulgaria, Agrupamento de Escolas de Castro Marim, Castro Marim, Portugalia și Galip Cetin Orta Okulu, Uşak,Turcia.Proiectul de parteneriat strategic ”For open future school” are drept scop dezvoltarea şi consolidarea relaţiilor dintre școlile partenere, împărtașirea practicilor şi metodelor pentru combaterea abandonului școlar,precum și îmbunătăţirea performanțelor școlare ale elevilor din mediile sociale defavorizate, prin implicarea activă în proiect de colaborare europeană, cu finanțare prin programul Erasmus.În perioada 24-29 martie 2019 la Galip Cetin Orta Okulu, Uşak, Turcia au avut loc mobilitatea trasnațională a cadrelor didactice și activitatea de învățare / predare / formare pentru elevi. La mobilitatea trasnațională au participat câte două cadre didactice, membre în echipa de proiect.Activităţile pentru această reuniune, înscrise în agenda întâlnirii,au fost următoarele: observarea și participarea directă la activitățile de predare-învățare, ședințe de prezentate si analiză a rapoartelor lunare ale activitatilor de proiect in vederea redactarii raportului final.Activitatile de învățare / predare / formare avut ca obiective: sporirea motivaţiei pentru învăţarea matematicii, de a face din matematică o materie îndrăgită de elevi, de a ajuta la descoperirea şi dezvoltarea creativităţii,limbajului social, competenţe de învăţare, dar şi a competenţelor legate de utilizarea TIC,prin intermediul colaborării şi învăţării active. Programul activităților a fost următorul: elevii au prezentat materiale ppt. cu tema istoria matematicii,workshopul ”Păstrați frumusețea pădurii”, alcatuirea unui mic dicționar multilingvistic: formule de salut,termeni ca padure, natura, apa etc,în limba romănă,engleză, portugheză,bulgară; ”Parcul și padurea”- spații de odihnă și de recreere- plimbare sau practicarea unor sporturi: ciclism,jogging etc, ateliere de pictură cu tema pădurii, folosindu-se tehnica cubistă,amenajarea unei expozitii cu picturi.Acest proiect este finanțat cu sprijinul Comisiei Europene. Aceasta comunicare reflectă numai punctul de vedere al autorului, iar Comisia nu este responsabilă de utilizarea informațiilor conținute de această comunicare.