O noua GAFA marca Viorica Dancila: "Grad de handicap grav, mintal, psihic, SIVA ... aaa SIDA"

Premierul Viorica Dancila a pronuntat gresit "SIDA" in timpul sedintei de Guvern de joi, insa s-a corectat imediat. "Este vorba despre persoanele care detin un certificat de incadrare in grad de handicap grav sau accentuat fizic, vizual, auditiv, mintal, psihic, SIVA ... aaa SIDA sau boli grave" - a spus Viorica Dancila. Premierul a facut aceste declaratii in contextul unui anunt referitor la faptul ca toate persoanele cu grad de handicap grav sau accentuat, indiferent de tipul acestuia, vor beneficia de un spor de 15 % la salariul de baza pentru activitatea desfasurata, in cadrul programului normal de lucru. Vezi si: Viorica Dancila, o noua gafa de toata jena: "Dou ...