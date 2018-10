O noua gafa, marca Viorica Dancila, in timpul intrevederii cu Erdogan! Romanii au taiat sunetul, turcii au prezentat tot

O noua gafa marca Viorica Dancila, aparuta in timpul intrevederii oficiale cu presedintele Turciei, Recep Erdogan, Prim ministrul Romaniei s-a exprimat in fata jurnalistilor in limba engleza, dar nu s-a putut abtine cand presedintele Turciei i-a raspuns in cadrul unui schimb de amablitati. Onomatopeea premierului Dancila a fost ”evitata” de staff-ul de media al Guvernului, care au procedat la fel ca si in cazurile precedente: au publicat imaginile fara sunet. Presa turca insa, a lasat ”la liber” imaginile originale.

Viorica Dancila a avut luni o intrevedere cu presedintele Turciei, alaturi de o delegatie oficiala romana. Dupa discutii, Erdogan a oferit un dineu oficial in onoarea premierului si i-a aratat lui Dancila palatul sau de jumatate de miliard de euro cu peste 1.000 de camere.

Viorica Dancila a fost intampinata, conform protocolului, de catre Recep Erdogan, iar acesta a fost, de altfel, si momentul la care jurnalistii au avut posibilitatea sa fotografieze si sa filmeze cateva cadre. Sunetul insa… a dat-o de gol pe Dancila, cel putin din partea oficialilor turci!

Erdogan: Welcome. (Bine ati venit!)

Dancila: Thank you very much. (Va multumesc mult…)

Erdogan: How are you? (Ce mai faceti?)

Dancila: Fine, thank you. (Multumesc, bine!)

Erdogan: Good. (Bun…)

Dancila: Hahaha- traducerea nu mai este necesara!

