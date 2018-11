O noua investitie in zona gradinitelor din orasul Iasi, in urma unui parteneriat intre Inspectoratul Scolar Judetean si Primarie

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Inspectoratul Scolar Judetean Iasi in parteneriat cu Primaria Municipiului Iasi au inaugurat astazi, 16 noiembrie, in zona CUG, un nou corp de cladire al Gradinitei cu Program Prelungit Nr. 1, numit simbolic „CENTENAR", corp de cladire care va asigura educatia unui numar de o suta de copii intr-un spatiu educational adecvat, utilat conform nevoilor specifice prescolarilor. Noul spatiu al Gradinitei cu Program Prelungit Nr. 1 este format din patru sali de clasa, cu grup sanitar propriu, cabinet medical, cabinet pentru activitatile de consiliere si logopedie, precum si un spatiu generos pentru servirea mesei. Proiectarea cladirii cu acoperis de sticla favorizeaza iluminatul natural in toata cladirea, ceea ce este benefi ...