O noua lovitura pentru justitia din Romania! O noua minciuna a lui Augustin Lazar

Augustin Lazar google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a anuntat saptamana trecuta ca declanseaza procedura de evaluare a activitatii manageriale a procurorului general, Augustin Lazar, in contextul protocoalelor incheiate cu SRI. In acest context, acesta a adus si dovezi pentru a demonta o serie de minciuni aruncate in spatiul public de Procurorul General, Augustin Lazar. Andreea Sava a prezentat, astazi, la Antena 3, un document care arata o alta minciuna a lui Augustin Lazar care se refera la un protocol mult mai grav decat cel dintre Parchetul General si Serviciul Roman de Informatii. Vezi si: "Acest document este o adresa trimisa se Augustin Lazar ministrului justitiei pe data de 3 aprilie 20 ...