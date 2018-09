O noua lovitura pentru masinile diesel din Europa! Inca un producator auto renunta la motorina

Diesel google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Producatorul de masini sport Porsche AG - o subsidiara a Volkswagen - a anuntat ca nu va mai produce masini diesel si se va concentra pe modele exclusiv electrice, hibride si pe benzina, transmite BBC. Decizia vine in conditiile in care firma mama Volkswagen este investigata dupa ce a recunoscut ca a echipat 11 milioane de vehicule vandute la nivel mondial cu un soft care falsifica rezultatele testelor antipoluare ale motoarelor diesel (Dieselgate). De asemenea, in unele orase germane automobilele diesel mai vechi nu mai au voie sa circule, in incercarea de a reduce poluarea. Directorul general al Porsche, Oliver Blume, a afirmat intr-un interviu acordat saptamanalului Bild am Sonntag ca producatorul auto &qu ...