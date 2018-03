O noua lovitura pentru sportul romanesc! O fosta handbalista a murit la doar 32 de ani

doliu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Sportul romanesc este din nou indoliat! O fosta handbalista care a evoluat la echipe ca Oltchim Ramnicu Valcea, Muresul Targu Mures si HCM Baia Mare, a decedat la varsta de 32 de ani, informeaza gsp.ro. Este vorba despre Alexandra Roua, fiica fostului mare portar al Oltchimului, Cristina Lada Roua, jucatoare care a facut parte din primele generatii de succes ale gruparii valcene. Ea s-a stins din viata in urma unei boli incurabile si va fi inmormantata joi, la Ramnicu Valcea. Alexandra Roua avea doi copii, un baietel de doi ani si o fetita de cinci ani. Doliu in lumea mondiala a filmului! Un cunoscut actor a decedat! Se casatorise cu doar doua zile inainte DOLIU in lumea filmului! Un cunoscut acto ...