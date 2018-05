O noua modificare la vechimea pentru pensie. Ce pregateste coalitia de guvernamant

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Un deputat al coalitiei PSD + ALDE vine cu o propunere de lege care sa schimbe sistemul de vechime pentru pensie. Deputatul ALDE, Stefan Baisanu, a facut o propunere legislativa care prevede ca in anii de vechime pentru pensie sa se ia in considerare si perioadele necontributive, precum concediile medicale, studiile universitare, post-universitare, doctoratele, etc. ”In Romania ultimilor ani s-a pus accentul doar pe activitatea fizica a anumitor categorii sociale, multe dintre propuneri fiind si in scop electoral, dar valoarea intelectuala a fost tratata superficial si prestatia celor care intra in categoria ”gulerelor albe”este dusa in derizoriu”. Din datele statistice ale ultimilor 10 ani si chiar ba ...