O noua padure in cetatea Iasului

1.000 de puieti vor fi plantati in ziua de 16 martie 2019 in zona Moara de Vant din Iasi de catre 150 de tineri. Asociatia Tineretul Ortodox Roman Iasi (ATOR Iasi) este organizatorul acestui eveniment aflat la a doua editie. Dupa ce in anul 2018 au fost plantati 1.000 de puieti de stejar la Prisacani, urmeaza ca anul acesta sa incercam sa aducem o padure mai aproape de oras. Actiunea de impadurire se va desfasura in intervalul orar 10:00 – 15:30 si contine o sedinta tehnica si de protectia muncii si o masa campeneasca. Parteneri: Ocolul Silvic Iasi, Asociatia Studentilor Crestini-Ortodocsi (ASCOR) Iasi, Liga Studentilor (LS) Iasi, Pro-Vita Iasi, Doxologia Media si Depart ...