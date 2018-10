O noua performanta remarcabila realizata de Viitorul lui Hagi

Viitorul Constanta ocupa cu 22,98 ani locul 6 in clasamentul formatiilor cu cea mai scazuta medie de varsta din Europa, releva un studiu al CIES Football Observatory, care a luat in calcul partidele din acest sezon sau, in cazul campionatelor disputate in sistemul primavara - toamna, meciurile care au avut loc incepand din luna iulie.