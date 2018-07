O noua politica a SUA: publicul american va fi anuntat despre atacurile informatice

Tragedie pe DN2, în județul Vrancea! Doi adolescenți de 14, respectiv 18 ani au murit, iar alți doi tineri au fost răniți, în timpul nopții de joi spre vineri, în zona popasului Tâmboești. Mașina în care se aflau a derapat și a lovit un cap de pod. În timp ce rulau pe şosea, aceştia transmiteau live […] The post Accident grav în Vrancea! Doi adolescenți au murit în timp ce făceau live pe Facebook. Imagini cu puternic impact emoțional appeared first on Cancan.ro.