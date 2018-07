O noua refinantare importanta pentru un colegiu din Iasi

Colegiul Tehnic Mihail Sturdza google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); In urma competitiei pentru domeniul Invatamantului Profesional si Tehnic (VET), proiectul depus de Colegiul Tehnic "Mihail Sturdza" din Iasi, avand ca titlu "Imbunatatirea stagiilor de practica in domeniul Mecanic", a fost aprobat, primind o finantare de 29.100 euro. Proiectul depus de Colegiul Tehnic "Mihail Sturdza" in parteneriat cu SC Chambon SRL urmareste sa imbunatateasca stagiile de practica pentru calificari din domeniul Mecanic pentru abilitarea absolventilor cu competente profesionale in acord cu nevoile pietei fortei de munca. Pentru aceasta, proiectul prevede o vizita de studiu in Centrul scolar Kvadraturen, din orasul Kristiansand, din Norvegia ...