O noua remaniere a Guvernului Dancila! Liviu Dragnea: "Nu ar trebui sa mai ramana in functii"

Guvernul Dancila google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Se pregateste o noua remaniere a Guvernului Dancila! Liviu Dragnea a anuntat odata cu lista candidatilor la europarlamentare ca cei doi ministri care vor candida nu ar trebui sa mai ramana in functii, Rovana Plumb si Natalia Intotero aflandu-se printre cei vizati. "Nu cred ca trebuie sa stea in guvern pana la data alegerilor. Eu nu cred ca un membru al guvernului trebuie sa fie si in campanie electorala, si sa gestionze treburile din minister", a argumentat liderul PSD. Vezi si: Liviu Dragnea: Klaus, poate nu intru in puscarie. Nu te culca pe o ureche! Termenul limita de depunere a candidaturilor pentru alegerile europarlamentare din 26 mai este 28 martie, ora 24.00. D ...