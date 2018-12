O noua sarbatoare nationala in Romania. Cand a fost stabilita

sarbatoare nationala google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); O noua zi de sarbatoare este propusa pentru a se adauga listei sarbatorilor nationale din Romania, potrivit unui proiect de act normativ ce a primit votul senatorilor si care ar putea primi miercuri votul favorabil al deputatilor. In aceasta zi am putea sarbatori bogatia de gusturi si traditii romanesti, dar si vinul din tara noastra. Propunerea legislativa privind instituirea Zilei nationale a gastronomiei si a vinului romanesc, ce a fost votata in Senat, prevede adaugarea unei noi zile de sarbatoare nationala in lista actuala dedicata acestora. Proiectul se afla pe ordinea de zi a sedintei in plen a deputatilor, avand propunere de adoptare. Pentru a se putea aplica, propunerea legislativa are n ...