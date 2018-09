O noua serie a cursurilor de teatru la Casa de Cultura „Mihai Ursachi”

Afis Initiere in teatru Casa de Cultura Mihai Ursachi google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Casa de Cultura „Mihai Ursachi” a Municipiului Iasi organizeaza cursuri de initiere in teatru destinate tuturor celor care isi doresc sa isi dezvolte imaginatia, spontaneitatea, comunicarea, creativitatea, colaborarea, empatia, respectul fata de sine, controlul emotiilor, memoria, cunostintele generale, dictia, improvizatia, expresivitatea si observatia. Durata cursului este de 24 de sedinte (3-4 ore / sedinta), de doua ori pe saptamana, iar pretul este de 200 de lei / curs. La finalul cursului grupa va sustine un spectacol, iar fiecare participant va primi o diploma onorifica din partea institutiei de cultura. Cursurile se vor desfasura in Sala ...