O noua taxa auto. Asiguratorii vor sa interzica masinile cu volan pe dreapta

Pentru ca sunt mult mai ieftine, tot mai multi romani aleg sa isi cumpere o masina cu volan pe dreapta chiar daca acestea reprezinta un pericol real pe sosele.

In fiecare saptamana, sute de astfel de vehicule atipice sunt inmatriculate in tara noastra. Iar ulterior, aceiasi soferi provoaca tragedii.

Un fenomen pe care asiguratorii vor sa il opreasca: au cerut interzicerea volanelor pe dreapta si scumpirea drastica a asigurarilor.

Urmarile unui accident provocat in Buzau de soferul unei masini cu volan pe partea dreapta au fost dramatice. Doi oamenii au ars de vii, iar astfel de tragedii sunt tot mai dese.

Emil Gatej, expert in psihologia transporturilor: "Am cumparat aceasta masina din Marea Britanie cu pretul de 800 de euro, la noi in tara ar fi costat estimativ undeva la 3500-4000 de euro."

Accidentele provocate de astfel de masini le aduc pierderi si asiguratorilor auto, cei care vor reguli mult mai dure. Primul pas ar fi scumpirea RCA si a politei CASCO pentru astfel de masini.

Madalin Rosu, presedintele Biroului Asiguratorilor Auto: "E ca si cum de maine spunem ca mergem cu spatele si totul este in regula. Nu, e un risc. O masina cu volan pe dreapta reprezinta un risc crescut si atunci ar trebui o prima usor crescuta. Ar trebui sa fie mai scumpa."

Aceiasi asiguratori au incercat sa convinga Registrul Auto Roman sa interzica inmatricularea unor astfel de masini, dar li s-a spus ca e discrimatoriu, deci ilegal.

Autoritatile nu stiu la ora actuala cate masini cu volan pe dreapta circula in Romania. Asta pentru ca majoritatea sunt inmatriculate in Marea Britanie sau au acum numere de Bulgaria.

Cert este ca 25.000 de autoturisme au fost omologate anul trecut la RAR, iar anul acesta aproape 6.000.

Soferii experimentati, cu volanul pe dreapta se impotrivesc eventualelor modificari.

O alta varianta luata in calcul de asiguratori ar fi ca masinile duse in service, carora li s-a mutat volanul din stanga in dreapta, sa nu fie afectate de scumpire. Operatiunea este insa complicata si costisitoare. Ajunge chiar si la 5.000 de euro.

