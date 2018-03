O noua tragedie aviatica! Unsprezece persoane si-au pierdut viata in prabusirea unui avion turcesc in Iran: „A disparut de pe radar!” - VIDEO

Avion google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Unsprezece persoane au fost ucise duminica in urma prabusirii in sud-vestul Iranului a unui avion privat turcesc care zbura de la Sharjah, Emiratele Arabe Unite, la Istanbul, a anuntat un purtator de cuvant al aviatiei civile iraniene, citat de ISNA, relateaza Reuters. "Putem confirma ca un avion privat turcesc.. care traversa spatiul nostru aerian a disparut de pe radar si s-a prabusit in apropiere de Shahr-e Kord", a declarat Reza Jafarzadeh la televiziunea publica. Initial, oficialitatea iraniana nu a putut oferi informatii in legatura cu numarul de persoane aflate la bordul aeronavei. Potrivit televiziunii de stat iraniene, un purtator de cuvant al serviciilor de urgenta a declarat ca avionul ...