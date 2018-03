O noua tragedie in lumea fotbalului! A murit in somn la doar 18 ani

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Inca un fotbalist a murit in somn, fiind gasit fara suflare in camera sa din cantonamentul echiei la care juca, in Franta. Thomas Rodriguez, un fotbalist de doar 18 ani de la academia clubului FC Tours din liga secunda franceza, a fost gasit mort in patul sau, relateaza presa franceza. Rodriguez a fost gasit fara suflare in patul sau vineri dimineata, iar acest deces survine la doar cinci zile dupa ce italianul Davide Astori, 31 ani, capitanul echipei Fiorentina, a murit in imprejurari similare intr-o camera de hotel la Udine, inaintea unui meci de Serie A. Liga franceza profesionista a decis sa amane meciul dintre FC Tours si Valenciennes programat vineri 9 martie si sa impuna un minut de reculegere la toate meciurile d ...