O noua UNITATE DE PRIMIRE URGENTE in Iasi. Investitie de patruzeci de milioane de lei

Mihai Fifor, Ministrul Apararii Nationale a declarat astazi la Iasi ca a discutat cu conducerea Spitalul Clinic de Urgenta Militar "Dr. Iacob Czihac" Iasi, despre infiintarea unei UNITATI DE PRIMIRE URGENTE in cadrul spitalului. Conform Mihai Fifor, investitiile s-ar ridica la patruzeci de milioane de lei si ar urma sa fie implementate in perioada 2020, 2021. Totodata, Ministrul Apararii a mai discutat si despre implementarea unor altor proiecte de sanatate la nivelul Iasului printre care si infiintarea unei grupe pentru medici militari la Universitatea de Medicina si Farmacie "Gr. T. Popa" Iasi. Mai multe detalii maine in cotidianul B ...