O noua zi, un nou episod din telenovela Caderea PSD-ului, cu Liviu Dragnea si Gabriela Firea in rolurile principale.

Ieri am urmarit scrisoarea deschisa trimisa de Firea pesedistilor si valurile mai mici sau mai mari pe care ea le-a facut. Insa cu ochii la asta, am scapat din vedere planul secund. Intr-un colt mic si intunecat al internetului, numit Q Magazine, un titlu nastea din subterane strategia de contraatac a lui Dragnea. Cel supranumit Daddy, Suleiman, Stapanul mortilor care voteaza sau Imparatul bisnitei vrea sa ramana in istorie drept Salvatorul Suveranitatii Romaniei. Nu Dragnea Gazatorul, ci Dragnea Aparatorul Gazelor din Marea Neagra.

Cine ameninta suveranitatea si vrea sa fure gazele romanilor? Simplu: strainii si, desigur, Firea. De aici si titlul: „Clanul Pandele gazeaza PSD. Dragnea nu cedeaza…Marea Neagra”.

„Ce a determinat-o pe dna primar, fata umana a clanului cu pricina, care nu face nici un pas fara instructiunile prea cucernicului sau consort, sa denunte pactul, cu scandal public si poale in cap, tocmai in acest moment istoric marcat de doua batalii majore: cea cu ‘statul paralel’ si cea cu corporatiile petrolifere straine? Iata intrebarea!”, spune autorul, intr-o maniera cristoiniana.

Si tot el si raspunde: „Totul pentru terorizarea lui Liviu Dragnea; totul pentru obtinerea cvasigratuita a hidrocarburilor romanesti din Marea Neagra, bijuteria recent descoperita a avutiei noastre nationale!”.

Deja v-ati obisnuit cu stilul… Vine o alta intrebare cu talc si un nou raspuns „deschizator de ochi”.

„De ce trebuie terorizat presedintele PSD? Pentru ca, dupa numeroase acorduri cu ‘statul paralel’, toate incalcate de acesta, si ajungand, totodata, la limita compromisurilor prezente apte a nu compromite viitorul (personal si national), dl Dragnea a inteles ca singura sansa de a-si pastra libertatea (a sa si a membrilor familiei sale) sta in apararea, pe cat se mai poate, a libertatii, demnitatii si avutiei nationale. Mai bine mai tarziu decat niciodata”.

Opriti-va din ras, stergeti-va lacrimile, ca urmeaza acuzatiile de tradare nu doar pesedista, ci nationala, atacul la multinationale si dezvaluiri despre razboiul intergalactic cu cei care vor sa ne fure tara.

„Avem de a face, deci, nu cu o simpla tradare in relatiile de familie pesedista, ci cu un act de tradare nationala. Altul dintr-un lung si nefericit sir. Oricate simpatii ne-ar trezi lamentatiile dnei Gabriela Vranceanu-Firea-Pandele, si oricat de antipatic ne-ar fi dl Liviu Dragnea, trebuie sa intelegem ca sub ochii nostri se da nu o lupta pentru suprematie intre Teleorman si Ilfov, ci una intre actualii guvernanti legitimi ai Romaniei si corporatiile multi-nationale care vor sa ne ia tara pe nimic.

Nu trebuie demonizate nici aceste corporatii. In fond ele isi apara interesele, iar investitiile si tehnologia lor ne sunt necesare. In confruntarea dintre ele si reprezentantii de varf ai romanilor, nu avem insa dreptul sa confundam partea baricadei pe care trebuie sa ne asezam. Pe timpul acestei confruntari dramatice, orice lupte intestine trebuie sa inceteze”.

In final, concluzia. Chiar daca e previzibila, am asteptat-o asa cum astepti finalul unui film prost si zici „ia ma’, cum i-a dus capul s-o zica”. Si n-a dezamagit. Un sir de metafore, versuri patriotice si cuvinte fin alese ne livreaza mesajul final.

„Sa nu lasam gazele din Marea Neagra sa intoxice PSD, cum o face astazi clanul Pandele, Ponta, Andronescu, C. Cretu & Co. Si mai ales sa nu le lasam sa omoare si asa incertul viitor al romanilor. Daca pentru asta lupta Liviu Dragnea – si se pare ca asa stau lucrurile – atunci el sa fie! ‘Cu-atat mai bine tarii / Si lui cu-atat mai bine!'”.

Articolul a inceput apoi sa fie distribuit pe paginile de Facebook ale unor organizatii PSD.

