O opera pentru bebelusi va fi pusa in scena la Metropolitan Opera din New York

Metropolitan Opera din New York va programa, la sfârşitul lunii aprilie - începutul lunii mai, o operă pentru bebeluşi, în timp ce oamenii de ştiinţă vor observa reacţiile tinerilor spectatori, relatează AFP. "BambinO" este o creaţie a compozitorului scoţian Lliam Paterson, cu o durată de aproximativ 40 de minute, şi care a fost jucată pe scenă, anul trecut, la festivalul de la Manchester. Opera va fi pusă în scenă de Phelim McDermott, al cărui spectacol "Cosi fan tutte", de Mozart, este pe afiş în prezent la MET, într-o reinterpretare localizată în Coney Island în anii 1960, celebra plajă new-yorkeză. Cele 10 reprezentaţii gratuite ale spectacolului "BambinO", care vor avea loc din 30 aprilie până pe 5 mai într-o sală anexă a MET, List Hall, vor fi rezervate doar copiilor între 6 şi 18 luni, însoţiţi de un adult. Doar doi cântăreţi vor fi pe scenă, însoţiţi de doi muzicieni care vor interpreta la mai multe instrumente. Povestea "BambinO" evocă întâlnirea dintre o pasăre şi un pui. "În căutare continuă de a reface audienţa, am decis să începem de la cei mai mici", a spus managerul general al instituţiei, Peter Belb. "Ar trebui să fie o experienţă formatoare pentru copiii New Yorkului", a adăugat el. Metropolitan Opera s-a asociat cu cercetători ai Universităţii Columbia din New York, care vor observa comportamentul bebeluşilor şi reacţiile lor în timpul spectacolului.