O pacienta a "murit" la un spital din Bucuresti si a "inviat" in altul: "A fost transfuzie gresita de sange! Am aflat de la pacienta ca are grupa zero, nu AB4!"

Elena Manea, o femeie care a trecut prin Iad dupa o operatie de histectomie, efectuata in urma unui diagnostic de cancer de col uterin, si-a povestit pe larg experienta traita intr-un spital din Romania.

Femeia a avut mari probleme dupa ce i-a fost administrat sange din alta grupa. Incidentul s-a petrecut in urma cu aproape trei ani, insa femeia abia acum si-a gasit curajul de a povesti.

"Vad lume care se agita in jurul meu, aud strigate: Fetelor! Fetelor! Pacienta cu AB4!", a asa isi incepe povestea femeia.

Femeia acuza ca medicii i-au facut gresit transfuzia de sange si in urma acestui incident a ramas cu multe probleme de sanatate.

"Urlu din rasputeri: „Am zero, nu AB4!!!” In vara lui 2016 tot ce voiam era sa fac ce trebuie pentru vindecare, dupa diagnosticul de neoplasm de col uterin. Era gradul unu, complet vindecabil. Aveam incredere deplina in medicul ginecolog de la CF2 si in chirurgul oncolog care a venit special pentru operatia mea la acelasi spital. Eram convinsa ca sunt pe maini bune, stiam ce presupune aceasta interventie.Atunci cand am strigat eu insami ca am grupa zero, nu AB4, am zarit punga de dren si sonda urinara, pline de sange. Era reactia cea mai dura pe care o faceam in urma transfuziei gresite de sange: CID (sindromul coagularii intravasculare diseminate), suferinta care provoaca hemoragii masive. Nu se cunosc oameni care au scapat din asa ceva. Starea mea se degrada continuu. In tot acest timp, familia NU este anuntata ca se intampla ceva neprevazut. A fost anuntata doar ca am iesit cu bine, dimineata, din operatia initiala. Atunci am si fost vizitata. Nu i se spune nimic sotului o ora si jumatate mai tarziu, cand incepe sangerarea. In cele din urma, plec mai mult moarta decat vie din CF2, cu diagnosticul de insuficienta multipla de organe. Salvarea mea trece prin infern. Cum am fost salvata la Spitalul Universitar din Bucuresti si ce se intampla in hatisurile mintii persoanelor aflate in coma, va spun intr-un articol viitor.", a scris femeia, pe republica.ro.

