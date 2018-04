O pacienta canta la flaut in timp ce sufera o interventie chirurgicala pe creier - VIDEO

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Anne Henry, muzician, cantareata la flaut, a fost constienta pe tot parcursul interventiei chirurgicale pe creier, pe care a suportat-o la Spitalul Memorial Hermann din Huston. Pacienta sufera de o boala ereditara care ii provoaca un tremur la nivelul mainilor, fapt care ii afecteaza abilitatea de a canta la flaut. Anne a povestit pentru KHOU ca boala a debutat in copilarie, insa a evoluat si a inceput sa-i afecteze cariera. Intterventia chirurgicala la care a fost supusa femeia este folosita foarte des pentru pacientii care sufera de Parkinson, Medicii i-au implantat electrozi in creier, iar pacientul operat trebuie sa fie constient in timpul acestei proceduri, pentru a testa pozitionarea corecta electrozilor. Anne a fost n ...