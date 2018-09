O panza emblematica a artistului britanic David Hockney a fost estimata de Christie's la 80 de milioane de dolari

Tabloul "Portrait of an Artist (Pool with Two Figures)" al pictorului britanic David Hockney, care este estimat la 80 de milioane de dolari de Christie's, va fi licitat pe 15 noiembrie, la New York, potrivit Le Figaro. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_news_cultura_rectangle_mobil={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"news_cultura",zone:"rectangle_mobil",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{maxWidth:767}} };})(); Dacă vânzarea se va desfăşura aşa cum se aşteaptă proprietarul, pânza ar putea deveni cea mai scumpă lucrare vândută la licitaţie a unui artist în viaţă şi l-ar detrona pe Jeff Koons. Recordul actual este deţinut de "Baloon Dog (Orange)", semnat de Jeff Koons, vândut cu 58,4 milioane de dolari în 2013, tot la casa Christie's din New York. O piscină, doi oameni şi un peisaj idilic este imaginea tabloului. "Pool with two Figures" este considerat drept "una dintre cele mai frumoase opere de artă din epoca modernă", potrivit lui Alex Rotter, co-preşedinte al Departamentului de Artă Contemporană şi postbelică de la Christie's. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_640x160_adtext={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"640x160_adtext",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{minWidth:992}} };})(); Pânza corespunde cu "apogeul" a două dintre cele mai cunoscute teme ale britanicului, mare maestru al pop art-ului, a explicat Alex Rotter: piscinele şi dublul portret, adică doi oameni care interacţionează. În această pânză, un bărbat elegant, la marginea unei piscine, priveşte gânditor un alt personaj care înoată sub apă în direcţia sa, având în fundal un peisaj idilic cu arbori şi munţi. Bărbatul care se află în picioare este fostul partener şi muza lui David Hockney, Peter Schlesinger, care a fost unul dintre elevii săi la UCLA din Los Angeles. Relaţia lor a durat din 1966 până în 1972. Lucrarea a fost realizată în 1972 pe când relaţia lor se termina. Înotătorul a ...