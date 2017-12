O parte a Golden Gate Park din San Franciso, denumita dupa regretatul actor Robin Williams

O parte a Golden Gate Park din San Franciso a fost denumită după regretatul actor Robin Williams, care s-a sinucis în august 2014, la vârsta de 63 de ani.

San Franciso Chronicle a scris că efortul pentru redenumirea pajistei din estul parcului a fost al lui Debi şi Will Durts, care organizează aici, de 37 de ani, evenimentul Comedy Day.

Debi Durst a spus că Robin William, care a crescut şi trăit în San Francisco, a participat la prima ediţie a Comedy Day şi a revenit la eveniment de câte ori a avut posibilitatea. În primii ani, în mod anonim, el susţinea financiar evenimentul.

San Francisco Recreation and Park Commission a votat în unanimitate, joi, redenumirea spaţiului, anunță News.ro.

Robin McLaurim Williams s-a născut la 21 iulie 1951, în Chicago, Illinois. A fost actor de televiziune, film şi teatru şi a câştigat un premiu Oscar pentru interpretarea din filmul „Good Will Hunting" (1997), precum şi şase Globuri de Aur, două premii Screen Actors Guild şi trei premii Grammy.

Cariera sa în cinematografie a început în 1980, în urma succesului său în serialul de televiziune „Mork & Mindy", şi a continuat cu filme pentru marele ecran şi în spectacole de comedie. Serialul de televiziune „Mork & Mindy" a fost un succes şi l-a ajutat pe Robin Williams să devină unul dintre cei mai populari actori de comedie, alături de Richard Pryo şi Billy Crystal, în anii '70 şi '80.

Primul film în care a jucat a fost comedia „Can I Do It 'Till I Need Glasses?" din 1977. Rolul din „Bună dimineaţa, Vietnam/ Good Morning, Vietnam" (1987) i-a adus lui Robin Williams o nominalizare la premiul Oscar pentru cel mai bun actor. Actorul mai fost nominalizat la premiile Oscar pentru rolul profesorului de engleză din „Cercul poeţilor dispăruţi/ Dead Poets Society" (1989) şi pentru cel al vagabondului din „Regele pescar/ The Fisher King" (1991).

A primit o distincţie specială din partea National Board of Review pentru rolul său alături de Robert DeNiro din „Revenire la viaţă/ Awakenings” (1990). Şi-a împrumutat vocea pentru numeroase filme de animaţie şi a jucat în producţii de succes ca „Mrs. Doubtfire” (1993) şi „Night at the Museum” (2006). Actorul a fost răsplătit cu o stea pe Walk of Fame din Hollywood.

Pe 11 august 2014, Robin Williams a fost găsit inconştient în casa lui din Tiburon, California, o localitate în apropiere de San Francisco. Moartea sa a fost constatată la ora locală 12.02. Poliţia a decis că a fost vorba despre sinucidere. Actorul avea 63 de ani.