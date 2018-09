O pereche de conduri rubinii pe care Judy Garland a purtat-o in „Vrajitorul din Oz”, recuperata de politie dupa 13 ani

Autorităţile federale au anunţat că au recuperat perechea de conduri din paiete rubinii pe care Judy Garland a purtat-o în filmul „Vrăjitorul din Oz” şi care fuseseră furaţi în urmă cu 13 ani din muzeul din Minnesota dedicat actriţei. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_rectangle_mobil={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"rectangle_mobil",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{maxWidth:767}} };})(); Pantofii au fost luaţi din Judy Garland Museum aflat în Grand Rapids, în august 2005, de cineva care a pătruns în clădire pe fereastră şi a spart vitrina din sticlă în care se aflau. Ei erau asiguraţi pentru 1 milioan de dolari, scrie The Hollywood Reporter. Autorităţile au oferit mai întâi o recompensă de 250.000 de dolari, iar un fan din Arizona al filmului a oferit 1 milion de dolari în 2015. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_640x160_adtext={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"640x160_adtext",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{minWidth:992}} };})(); Perechea era împrumutată muzeului de colecţionarul hollywoodian Michael Shaw. Trei alte perechi de pantofi pe care Judy Garland le-a purtat în film sunt deţinute de Academia Americană de Film (AMPAS), de Institutul Smithsonian şi într-o colecţie privată. Pantofii rubinii sunt cheia filmului din 1939. Ei au fost creaţi din zeci de materiale, inclusiv plastic şi sticlă. Filmul „Vrăjitorul din Oz/ The Wizard of Oz” (1939), regizat de Victor Fleming, cu Judy Garland în rol principal, a câştigat două premii Oscar, pentru cel mai bun cântec, "Over the Rainbow", dar şi pentru cea mai bună coloană sonoră. Filmul este bazat pe povestea „The Wonderful Wizard of Oz”, scrisă de L. Frank Baum, şi o prezintă pe eleva Dorothy Gale, care ajunge, alături de câinele ei, Toto, pe tărâmul magic din Oz. Ea are parte de numeroase aventuri alături de noi prieteni - Leul, Sperietoarea de ciori şi Omul de Tinic ...