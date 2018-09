O persoana a decedat, iar un copil a fost ranit grav, in urma unei furtuni in sudul si vestul Germaniei

Mariana Bachici a scos la vânzare un apartament în Timișoara, în schimbul căruia solicită 94.000 de euro. Nu este exclus ca femeia să se confrunte cu anumite probleme financiare. Locuința soacrei lui Adrian Mutu se află într-o zonă liniștită, în apropierea hotelului Novera. Are 4 camere și se vinde complet mobilat. Mama Sandrei Mutu mai […] The post Are probleme financiare? Mariana Bachici, soacra lui Adrian Mutu, și-a scos la vânzare apartamentul! Cât solicită în schimbul locuinței appeared first on Cancan.ro.