O persoana foarte apropiata de Andrei Gheorghe rupe tacerea: "Se pune cu spatele la mine si-mi zice ca o sa se arunce"

Andrei Gheorghe a murit la varsta de 56 de ani. "Eram intr-o noapte acasa la Andrei, acum cinspe ani, beam dintr-o sticla de vodca cu ardei iute, o oroare sovietica si el imi zice hai sa te invat jocul increderii, ridica-te in picioare. Ma ridic si el se pune cu spatele la mine si-mi zice ca o sa se arunce in bratele mele si eu am inceput sa strig la el ca e nebun, ca o sa-l scap, ca n-am putere in maini si el ba da, ai putere atunci cand ai nevoie de ea, n-o sa ai de ales si va trebui sa ai incredere in tine cat sa nu ma scapi si nu l-am scapat. Acum te arunci tu, mi-a zis, si n-am mai spus nimic si m-am ...