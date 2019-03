O petitie pentru renuntarea la Brexit a strans peste 4 milioane de semnaturi in doar 3 zile

O petitie prin care se solicita anularea Brexitului a depasit patru milioane de semnaturi in doar trei zile, dupa ce premierul Theresa May a spus publicului "Sunt de partea voastra" in privinta Brexitului si i-a indemnat pe deputati sa sustina acordul pe care ea l-a negociat cu Bruxelles-ul.