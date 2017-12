O petitie prin care este ceruta scoaterea lui Matt Damon din distributia „Ocean’s 8”, semnata de 18.000 de persoane

O petiţie prin care este cerută scoaterea lui Matt Damon din distribuţia filmului „Ocean’s 8”, dominată de femei, a strâns 18.000 de semnături, scrie NME. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_rectangle_mobil={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"rectangle_mobil",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{maxWidth:767}} };})(); Actorul are un rol secundar în spin-off-ul în care joacă, între altele, Sandra Bullock, Cate Blanchett şi Anne Hathaway. Campania a fost demarată după ce Matt Damon a făcut mai multe comentarii considerate nepotrivite despre scandalul hărţuirilor sexuale de la Hollywood. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_640x160_adtext={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"640x160_adtext",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{minWidth:992}} };})(); Damon a declarat pentru ABC că este „minunat că femeile îşi spun poveştile şi este absolut necesar”, însă există un „spectru” privind comportamentul neadecvat: „Este o diferenţă în a bate pe cineva uşor pe fund şi a viola sau molesta un copil, nu?”. Născut pe 8 octombrie 1970, Matthew Paige Damon este actor, producător de film şi scenarist american, cunoscut sub numele Matt Damon. În 1998, a câştigat un premiu Oscar şi un Glob de Aur, alături de Ben Affleck, pentru cel mai bun scenariu original, pentru filmul „Good Will Hunting”. Pentru aceeaşi peliculă, a fost nominalizat la categoria cel mai bun actor într-un rol principal. În 2016, a câştigat un Glob de Aur la categoria „cel mai bun actor”, pentru interpretarea din „Marţianul/ The Martian”. Articolul de mai sus este destinat exclusiv informării dumneavoastră personale. Dacă reprezentaţi o instituţie media sau o companie şi doriţi un acord pentru republicarea articolelor noastre, va rugăm să ne trimiteţi un mail pe adresa abonamente@news.ro.