O piatra in valoare de 17.500 de dolari, furata dintr-o expozitie organizata de Yoko Ono

O piatră în valoare de 17.500 de dolari a fost furată dintr-o expoziţie organizată de artista Yoko Ono în muzeul Gardiner din oraşul canadian Toronto, scrie The Guardian. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_rectangle_mobil={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"rectangle_mobil",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{maxWidth:767}} };})(); Poliţia din Toronto caută o femeie care ar fi furat pe 6 aprilie această piatră. Femeia a fost surprinsă de camerele de supraveghere părăsind incinta muzeului. Piatra, gravată cu mesajul „Love yourself” („Iubeşte-te”, n.r.), făcea parte dintr-o instalaţie interactivă intitulată „The Riverbed”, şi are o valoare individuală de 17.500 de dolari. O parte a acestei instalaţii conţine pietre de râu, pe care au fost înscrise mesaje ale lui Ono. Vizitatorii pot ridica aceste pietre pentru a citi mesajele, înainte de a le aşeza înapoi. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_640x160_adtext={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"640x160_adtext",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{minWidth:992}} };})(); Gary Long, purtător de cuvânt al poliţiei din Toronto, a spus pentru Toronto Star că suspecta „a luat piatra şi a plecat cu ea”. Suspecta ar avea vârsta cuprinsă între 55 şi 60 de ani. Foto: Twitter Această expoziţie va rămâne deschisă la muzeul Gardiner din Toronto până pe 3 iunie. Aceasta a fost prezentată iniţial în 2015, la Galerie LeLong & Co şi la Andrea Rosen Gallery din New York. În mai, Muzeul din Liverpool va deschide „Double Fantasy”, o expoziţie a unor lucrări de artă semnate de Yoko Ono şi de soţul ei, John Lennon, precum şi a campaniei lor „Imagine Peace”. Show-ul va cuprinde şi obiecte personale ale cuplului, dincolo de artă, muzică şi film. Yoko Ono şi John Lennon s-au căsătorit pe 20 martie 1969, iar fiul lor - Sean Ono Lennon - s-a născut în 1975. John Lennon a fost împuşcat mortal pe 8 decembrie 1980 în fa ...