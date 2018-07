O politista din Iasi a fost lovita cu pumnul in piept de un betiv pus pe scandal

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Magistratii de la Judecatoria Pascani au admis cererea de arestare preventiva a unui tanar de 22 de ani din Harmanesti, cercetat pentru ultraj. Individul a fost implicat intr-un conflict in timpul caruia a lovit o politista ce se afla in timpul serviciului. Pe 9 iulie, Florin Dinu se cinstea cu alcool din belsug in fata unei crasme din Harmanesti. La un moment dat acesta, fiind beat, a inceput sa agreseze verbal persoanele aflate in zona. Dupa cateva clipe si-a facut aparitia un echipaj de politie de la Sectia 6 Rurala Pascani, care era in trecere. Oamenii i-au sesizat pe politisti, care i-au cerut lui Florin Dinu sa se legitimeze. Tanarul a refuzat si a inceput sa faca scandal. Oamenii legii, intre care se afla si o tanara polit ...