O profesoara a facut amor cu un elev chiar in sala de curs! Cum s-au dat de gol cei doi

O profesoara a fost arestata dupa ce a intretinut relatii intime cu un elev in varsta de numai 13 ani. Parintii copilului au aflat de fapta abominabila si au dat-o pe mana politiei. Britanny Zamora in varsta de 27 de ani era profesoara la "Las Brisas Academy Elementary School in Goodyear" din Arizona. Tanara a fost arestata dupa ce s-a aflat ca ar fi intretinut raporturi intime cu elevul sau, chiar in sala de curs. Relatia dintre Britanny si minor ar fi inceput din luna februarie, cand cei doi ar fi inceput sa flirteze pe un chat de grup al clasei, dupa cum au povestit colegii adolescentului. Aceasta a inceput sa ii trimita elevului de clasa a sasea mai multe fotografii in ipostaze indecente. Minorul i-a raspuns m ...