O prostituata de lux te invața sa faci sex la maximum! 20 de sfaturi prețioase

Se spune ca femeia ideala este gospodina in bucatarie, doamna in societate si foarte "experimentata" in pat. Daca gatitul il invatam din familie, educatia de la scoala, despre sex clar avem nevoie de sfaturi utile pentru a "face fata" situatiei. Si, cu siguranta, cele mai bune le putem primi de la o fosta prostituata de lux, pe care o vom numi "Belle"