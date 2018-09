O regizoare spune ca nu a semnat scrisoarea-elogiu pentru Firea: Am un avocat care actioneaza

O scrisoare elogiu pentru Gabriela Firea a aparut in spatiul public la finalul saptamanii trecute, semnata de zeci de vectori din lumea culturala, artistica si sportiva. Primarul general, aflat in plin razboi cu seful sau pe linie de partid Liviu Dragnea, le-a multumit sustinatorilor, care i-au laudat in scrisoare "rolul pozitiv" avut in Capitala si au cerut ca acesta sa nu fie intrerupt.