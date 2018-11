O romanca a fost premiata de presedintele Italiei: Sunt extrem de fericita. Este o satisfactie mare sa ajungi in aceasta pozitie

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Mihaela Maciuc, in varsta de 20 de ani, a plecat din tara cand avea 10 ani, iar anul trecut a terminat liceul "Mazzini Da Vinci", din Savona, cu nota maxima. Fata din Targu Neamt a obtinut premiul "Alfieri del Lavoro", care este acordat anual doar celor mai buni 25 de elevi din tara. Selectarea celor mai buni elevi din Italia ia in considerare nota obtinuta pentru examenul de stat (bacalaureatul) si rezultatele scolare din primii patru ani de liceu. Rapoartele candidatilor sunt transmise in fiecare an de directorii scolari, care indica cel mai bun student din institutia lor, scrie gazetaromaneasca.com. Toti elevii care obtin acest premiu sunt admisi la Colegiul Universitar 'Lamaro Pozzani', o institut ...