O romanca a uimit America! A fost prinsa la cersit, desi purta accesorii de cateva sute de dolari

O romanca stabilita in Statele Unite ale Americii a fost fotografiata cand cersea, desi avea o geanta in valoare de 500 de dolari, bijuterii si chiar un telefon mobil de ultima generatie. Femeia in varsta de 34 de ani tinea in maini o pancarta pe care scria ca are un bebelus pentru care trebui sa cumpere mancare si scutece. Adevarul era altul. Retinuta de politisti, ea a recunoscut ca a fost obligata de alte persoane sa apeleze la mila trecatorilor, scrie presa americana. Ofiterii au publicat poza romancei pe si i-au indemnat pe oameni sa nu le dea bani cersetorilor, ci sa sune la politie.