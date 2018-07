O romanca din Italia a fost salvata de pompieri dupa ce s-a aruncat in apa sa isi salveze cainele! Era insarcinata

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); S-ar putea crede ca instinctul de conservare ar trebui sa fie dublu in cazul unei femei insarcinate, sau macar mai activ. Totusi, in cazul unei tinere romance, stabilita in Italia, a functionat mai degraba inconstienta... Romanca in varsta de 22 de ani, insarcinata, isi plimba cainele pe malul unui canal din Bondeo, Ferrara, in apropierea locuintei sale. La un moment dat, cainele, un pitbull, a cazut in canal, iar viitoarea mamica n-a stat prea mult pe ganduri si s-a aruncat in apa dupa patruped, netinand cont ca nu-si pune doar viata ei in pericol, ci si pe a copilului pe care-l poarta in pantece.. Eliberarea taberelor de romi din Italia, interzisa de CEDO Ajunsa in apa, gravidei i s-a facut rau si a renuntat sa incerce s ...