O romanca si-a pierdut viata in conditii misterioase in Republica Dominicana - VIDEO

Andreea Celea, o tanara romanca de 21 de ani si-a pierdut viata in Republica Dominicana, dupa ce a cazut de la fereastra camerei unui hotel din Santo Domingo, relateaza elcaraibe.com. Potrivit relatarilor martorilor, tanara a cazut in gol la primele ore ale diminetii, sambata, 1 septembrie 2018. Politia a declansat o ancheta pentru a afla daca este vorba despre o sinucidere, un accident sau o crima. Potrivit sursei citate, familia romancei a declarat jurnalistilor ca tanara avea o relatie tumultoasa cu iubitul ei, Gabriel Villanueva, in compania caruia a si fost vazuta de martori cu putin timp inaintea producerii tragediei.