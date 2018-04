O sa te convinga Iata 5 motive temeinice oferite de cercetatori ca sa ti ei o pisica google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); S-au gasit cateva dovezi stiintifice, ca pisica iti poate aduce nu doar placere, dar si beneficii pentru organism. Cresterea imunitatii Torsul pisicii contribuie la cresterea imunitatii, intrucat frecventa acestui sunet este similar cu cel folosit in tratamentul cu ultrasunete. Medicii au demonstrat ca frecventa de 18-35 Hz are un efect benefic asupra muschilor si articulatiilor, contribuind la recuperarea mai rapida dupa traume. La fel, aceasta atenueaza simptomele osteocondrozei si imbunatateste starea generala a organismului. Prelungirea vietii Pisicile ajuta foarte bine in lupta cu insomniile, mod in care prelungesc viata. P ...