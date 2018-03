O scrisoare de amenintare ce continea un glonta a fost trimisa ministrului de externe grec Nikos Kotzias

Nikos Kotzias google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); O scrisoare de amenintare care continea un glont i-a fost trimisa ministrului de externe grec Nikos Kotzias, angajat in negocierile cu Skopje pentru o solutionare a disputei bilaterale privind numele Macedoniei, relateaza sambata Reuters. In ultimele luni, ministrul Nikos Kotzias a mai primit scrisori de amenintare. 'Ultimul plic continea un glont si o scrisoare referitoare la eforturile sale privind problema macedoneana', a declarat sambata un oficial al politiei elene. Intr-o scrisoare primita in luna februarie, ministrul Nikos Kotzias era amenintat ca exista 'trei gloante' pentru el. Cele doua state isi disputa numele 'Macedonia', Grecia sustinand ca folosirea acestuia de ...