O simpla iritatie sau cancer? Semnele de alarma care anunta cancerul de piele

Mancarimea si leziunile dureroase de la nivelul pielii pot indica faptul ca acolo se dezvolta celule canceroase. Cercetatorii au analizat 339 de cazuri de cancer de piele, iar pacientii au fost rugati sa descrie intensitatea mancarimii si a durerii, astfel incat medicii sa poata stabili o corelatie cu fiecare caz de cancer. In aproximativ 37% dintre situatiile analizate s-a asociat cancerul pielii cu mancarimea, iar 28,2% au implicat si prezenta durerii. Cercetatorii au descoperit ca mancarime a fost cel mai comun simptom in cazul carcinomul celular scuamos (o forma de cancer de piele care are originea in epiderma), urmat de carcinomul bazocelular (cea mai frecventa forma de cancer al pielii) si de me ...