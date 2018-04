O societate din Bucuresti si una din Sighisoara au castigat contracte cu Nuclearelectrica. Ce valoare au acestea (documente)

a atribuit recent două contracte, unul pentru achiziția de produse din cauciuc și unul pentru achiziția de aparate de detectare.Potrivit Licitatiapublica.ro, primul contract are ca obiect achiziția de bile spongioase necesare curățării țevilor din condensatoarele turbinelor U1 și U2 (BSI 42130) și țevilor din schimbatoarele RSW/RCW U2 (BSI 71320).Procedura de atribuire a contractului a reprezentat-o negocierea fără anunț de participare, deoarece produsele pot fi furnizate numai de un anumit ofertant, din motive tehnice.Contractul a fost atribuit societățiidin Sighișoara. Valoarea estimată a contractului a fost de 524.350 lei fără TVA, iar cea finală a ajuns la 384.544,92 lei fără TVA.De asemenea,a atribuit un contract de achiziție detector gama pentru sondă telescopica- CR 25291 și detector de temperatura- CR 25432.Criteriul de atribuire al contractului l-a reprezentat prețul cel mai scăzut, iar societatea care a câștigat contractul este. Valoare estimată a contractului a fost de 125.331,56 lei fără TVA, aceasta fiind și valoarea finală.DesprePotrivit datelor furnizate de Registrul Comerțului, interogat la data de 25 aprilie 2018, societatea a fost înființată în anul 1992 și are sediul social în municipiul Sighişoara, strada Gheorghe Lazăr nr. 56, județul Mureş. Societatea are capital social subscris 200 de lei, iar asociați sunt, cu o de participare la beneficii şi pierderi: 80% / 80% și, cu o cotă de participare la beneficii şi pierderi: 20% / 20%. Administratorul firmei este, iar domeniul de activitate îl reprezintă comerţul cu ridicata al altor maşini şi echipamente.Conform Ministerului de Finanțe, pentru anul 2016 societatea a raportat o cifră de afaceri netă de 4.186.217 de lei, profit de 1.211.358 de lei și 2 salariați.DesprePotrivit datelor furnizate de Registrul Comerțului, interogat la data de 25 aprilie 2018, societatea a fost înființată în anul 1999 și are sediul social în Bucureşti, Sectorul 6, Şoseaua Virtuții nr. 22. Societatea are capital social subscris de 900 de lei, integral vărsat, iar asociați sunt, fiecare cu câte o cotă de participare la beneficii şi pierderi: 50% / 50%. Administratorul societății este, iar domeniul de activitate îl reprezintă comerţul cu ridicata al altor maşini şi echipamente de birou.Conform Ministerului de Finanțe, pentru anul 2016 societatea a raportat o cifră de afaceri netă de 4.060.719 de lei, profit de 904.931 de lei și 4 salariați.