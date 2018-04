O societate din Constanta a obtinut un contract cu Serviciul Public de Asistenta Sociala Constanta. Ce valoare are acesta (document)

a atribuit recent un contract de servicii de instalare de utilaje de prelucrare a băuturilor.Potrivit Licitatiapublica.ro, obiectul contractului îl reprezintă instalarea, servirea și alimentarea automatelor cu cafea ceai, pahar, paletina, zahăr, programate pentru pregătirea, după caz de cafea (solubilă și boabe), cafea lungă, cafea cu lapte, ceai la fiecare din locațiile stabilite de autoritatea contractantă la punctul II din caietul de sarcini.Valoarea celui mai mare contract subsecvent:contract subsecvent 1 - mai - octombrie 2018 = 264000 lei fără TVA pentru cantitatea maximă estimată a contractului subsecvent 1Cantitatea maximă estimată a acordului cadru: 830400 unitățiCantitatea minimă estimată a acordului cadru: 300000 unitățiCantități minime și maxime estimate ce ar putea să facă obiectul unui singur contract subsecvent:Contract subsecvent 1 - mai - octombrie 2018 : cantitate maximă estimată = 480000 unități Cantitate minimă estimată = 150000 unitățiContract subsecvent 2- Noiembrie - decembrie 2018- : cantitate maximă estimată = 116800 unități Cantitate minimă estinata = 50000 unitățiContract subsecvent 3 - ianuarie - aprilie 2019 - : cantitate maximă estimată = 233600 unități Cantitate minimă estinata = 100000 unitățiNumărul de zile până la care se pot solicită clarificări înainte de dată limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 5 zile înainte de dată limita de depunere a ofertelor. Autoritatea contractantă va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificări în a treia zi înainte de dată limita stabilită pentru depunerea ofertelor.Criteriul de atribuire a contractului l-a reprezentat prețul cel mai scăzut, iar din cele trei oferte primite câştigătoare a fost declarată cea venită din partea societateadin Constanţa.Valoare estimată totală a contractului a fost de 456.720 de lei, iar cea finală a ajuns la 357.072 lei fără TVA.DesprePotrivit datelor furnizate de Registrul Comerţului, interogat la data de 29 aprilie 2018, societatea a fost înfiinţată în anul 2003 şi are sediul social în municipiul Constanţa, strada Pescarilor nr. 1, judeţul Constanţa.Societatea are capital social subscris de 1.000.240 lei, integral vărsat, iar unic asociat este, acesta fiind şi administratorul societăţii ce are ca domeniu de activitate principal activităţi de editare a revistelor şi periodicelor.Conform Ministerului de Finanţe, pentru anul 2016 societatea a raportat o cifră de afaceri netă de 2.278.460 de lei, profit de 29.212 de lei şi 11 salariaţi.