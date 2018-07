O societate din Iasi a incheiat un contract cu Primaria comunei Costinesti. Ce valoare are si ce servicii vor fi oferite (document)

a atribuit recent un contract de servicii de proiectare tehnică pentru infrastructură de transport. Potrivit licitatiapublica.ro, contractul prevede furnizarea de servicii de proiectare faza proiect tehnic de execuție și asistență tehnică din partea proiectantului pentru obiectivul investițional "Modernizarea infrastructurii rutiere locale din comuna Costineșți, județul Constanța” după cum urmează:1) Etapa I - Elaborarea documentaţiei tehnico-economice aferente obiectivului investițional "Modernizarea infrastructurii rutiere locale din comuna Costineșți, jud. Constanța" , în conformitate cu legislaţia, reglementările tehnice, regulamentele, procedurile, specificaţiile tehnice, normativele, instrucţiunile tehnice, ghidurile şi metodologiile în vigoare la momentul prestării acestor servicii, aplicabile în cazul prezenței investiţîi, după cum urmează:a) documentaţii necesare în vederea obținerii avizelor și acordurilor finale prevăzute în certificatul de urbanism, inclusiv depunerea și susținerea acestor documentații în fața instituțiilor emitente în vederea obținerii acordurilor și avizelor (în calitate de împuternicit al Achizitorului, în conformitate cu dispozițiile art. 25 alineat (1) din Ordinul MDRL nr. 839 din 12 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii)b) proiect pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (P.A.C.),c) proiect de organizare a execuţiei lucrărilor (P.O.E.),d) proiect tehnic de execuție, inclusiv detalii de execuție, elaborat conform legislației în vigoare privind conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice faza Proiect tehnic aferente obiectivelor/proiectelor de invesțiii finanțate din fonduri publice;2) Etapa II - Acordarea de asistenţă tehnică din partea proiectantului pe parcursul implementării proiectului de investiții.Valoarea totală a achiziției (fără TVA): 44.000 RONSocietatea care a câștigat acest contract estePotrivit datelor furnizate de Registrul Comerțului, interogat la data de 30 iulie 2018, societatea a fost înființată în anul 2017 și are sediul social în municipiul Iaşi, Aleea Pinilor nr. 11.Societatea are capital social subscris de 200 lei, integral vărsat, iar unic asociat este, acesta fiind și administratorul societății ce are ca domeniu principal de activitate activităţi de inginerie şi consultanţă tehnică legate de acestea.Conform Ministerului de Finanțe, pentru anul 2017 societatea a declarat cifră de afaceri netă de 491.114 lei, profit de 188.098 lei și 3 salariați.În secțiunea „“ puteți consulta anunțul de atribuire a contractului de pe licitatiapublica.ro.