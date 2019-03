O societate fara cash ramane o utopie. Ce se intampla in tara UE care a renuntat la bani

Euro google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Suedia ar putea promova o propunere legislativa care sa forteze bancile sa continue sa ofere numerar clientilor care solicita acest lucru, in conditiile in care aceasta tara cunoaste o transfomare rapida intr-o societate fara numerar, transmite Bloomberg. In ultimele zile, mai multi parlamentari au declarat ca este posibil ca Guvernul sa incerce sa puna in practica o propunere legislativa pe care industria bancara a criticat-o si a considerat-o, posibil, ilegala. "Ar putea sa fie unele modificari, insa, in mare parte ceea ce am propus va fi implementat. Exista o larga majoritate pentru acest lucru asa ca ma astept sa se intample", a declarat Fredrik Olovsson, un parlamentar important in cadrul Partidu ...