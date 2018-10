O somitate mondiala in domeniul neurochirurgiei vine in studioul BZI LIVE. Acad. prof. dr. Vlad Ciurea va fi alaturi de dr. Lucian Eva

CIUREA EVA google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Emisiune de colectie la BZI LIVE. Vineri, 19 octombrie 2018, de la ora 14.00, in studioul BZI LIVE va fi prezent reputatul medic neurochirurg, prof. dr. Vlad Ciurea, membru al Academiei Oamenilor de Stiinta din Romania. Prof. dr. Vlad Ciurea, o somitate internationala in domeniul neurochirurgiei va vorbi despre evolutia neurochirurgiei in Romania. In studioul BZI LIVE va fi prezent si dr. Lucian Eva, managerul Spitalului Prof. Dr. Nicolae Oblu (Neurochirurgie) din Iasi. Invitatii moderatoarei Roxana Caraiman, de la ora 14.00, vor vorbi si despre folosirea telefonului mobil in exces si efectele devastatoare pe care le poate avea asupra creierului. Persoanele interesate pot adresa intrebari renumitului ...